Tokat'ta devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Haberler - Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 12:22
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı, Hatice Kemeröz (42) idaresindeki 60 ACN 859 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Gümenek mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu Ali Samet Kemeröz (16) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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