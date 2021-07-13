Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 12:22
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı,
Eyüp Şeker yönetimindeki 60 T 2207 plakalı hafif ticari araç, Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu Kuşcu köyü yol ayrımında Abdullah Altun'un kullandığı 60 ZD 091 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Merve ve Mustafa Şeker yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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