Tokat'ta KKKA teşhisi konulan 12 kişinin tedavisi sürüyor

Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 13:34
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı,
AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine nisan ayının sonlarından itibaren KKKA şüphesiyle yaklaşık 110 kişi başvurdu.
Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, bazıları da hastanede tedavi altına alındı. TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 12 kişinin tedavisi de sürüyor.
Tokat'ta bu sene KKKA şüphesiyle tedavi gören 3 kişi ise hayatını kaybetmişti.
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