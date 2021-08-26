Tokat'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 26.08.2021 - 16:38
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı,
İ.E. (56) yönetimindeki 52 ABF 442 plakalı minibüs, Niksar-Ünye kara yolu Ardıçlı köyünde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.E, E.F. ve A.E. yaralandı.
Bu sırada yoldan geçen Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, kazayı görerek makam aracını durdurup yaralananlara yardım etti.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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