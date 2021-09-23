Tokat'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 15:41
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, M.D. (27) yönetimindeki 60 AG 211 plakalı otomobil ile E.G'nin (32) kullandığı 58 BP 752 plakalı otomobil Damla köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücü M.D. ile araçlardaki A.D. (19), A.T.G. (20) ve Y.M.G. (2) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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