Tolga Dinler: Türk tasarımlarına ilgi gün geçtikçe artıyor

Dünyada Türk tasarımlarına ilginin giderek arttığını belirten Unknown Brand markasının kurucularından Tolga Dinler, özellikle dizi ve sinema filmlerinde kullanılan materyallerde Türk tasarımcılarının imzaları olduğunu söyledi.

Özellikle Fransız asıllı Türk tasarımcılarının ilham kaynağının çok geniş olduğunu ifade eden Dinler, "Bildiğimiz üzere dünyaca ünlü birçok oyuncu, sporcu veya iş insanının Türk tasarımlarına olan ilgisi her geçen gün artarak devam ediyor. Birçok dizi ve sinema filmlerinde kullanılan materyaller hep bizim tasarımcılarının ürünleri. Hemen hemen her hafta basında bir tasarımcımızın gurur veren başarılarını okuyoruz" dedi.



İçerisinde onlarca etnik kültürü ve mutfağı bulunduran Türk kültürünün Fransız kültürü ile harmanlanmasının çok sıra dışı ve yaratıcı tasarımların çıkmasını sağladığını anlatan Dinler, bu durumun aynı zamanda yeni girişimnlerin de önünü açtığını ifade etti.



Kendilerinin de uzun yıllardır takı tasarımı üzerine yatırım yapmayı planlarken, Türkçeye 'Bilinmeyen Marka' olarak çevrilen 'Unknown Brand' markasını kurduklarını ve üretimi Fransa’nın Lyon kentinde yaptıklarını kaydeden Dinler, "Tasarımlar ilgi çekince biz de daha farklı ne yöntemlere başvurabiliriz dediğimiz noktada hem ihracatı artırmak hem de Türk tasarımcılarının ürünlerini dünyada daha ileriye taşımayı amaçladık. Çok farklı mücevher koleksiyonlarımızı hem yurt içi hem de yurtdışında birçok noktada satmaya başladık. Hatta bu sene yayınlanacak olan, Hollywood filminde 3 adet tasarımımızda görücüye çıkıyor olacak” dedi.