Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Tunceli Haberleri 17.07.2021 - 09:59
Hasan Atilla idaresindeki 27 AAU 62 plakalı hafif ticari araç, Tunceli-Elazığ kara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde elektrik direğine çarptı.
Kazada, devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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