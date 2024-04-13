Kış uykusundan uyanan ayılar havadan görüntülendi

Tunceli, Munzur Vadisi'nde kış uykusundan uyanan bozayı ve yavruları dronla görüntülendi.



Dört mevsim farklı güzellikler sunan milli park, el değmemiş doğasıyla birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.



Yaklaşık 42 bin hektardan oluşan milli parkta, kurt, vaşak, su samuru, sincap, yaban keçisi, domuz, porsuk, kartal, bozayı ve baykuş gibi türler yaşıyor.



Baharın gelişiyle doğanın canlandığı milli parkta, kış uykusundan uyanan bozayı ve 2 yavrusu da dronla kayıt altına alındı.



Bir süre ormanlık alanda gezinen bozayılar, pençeleriyle kazdıkları toprakta buldukları yiyeceklerle beslenmeye çalıştı.

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