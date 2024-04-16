Tunceli'de görüldü: Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor

"SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Aytaç Aytemur yaptığı açıklamada, ''Pertek Kalesi'ne gitmiştik. Tekne ile gezintiye çıkmıştık. Orada bu tür yılanların olduğunu biliyorduk. Gezinti sırasında engerek yılanını gördük. Onun çok zehirli bir yılan olduğunu biliyorduk. Hayvana herhangi bir zarar vermedik, tekrardan doğaya bıraktık. Sadece videosunu çektik. Sosyal medyada çok büyük ilgi gördü.” dedi.

EN ZEHİRLİ 15 YILAN TÜRÜNDEN BİRİ



Türkiye’deki en zehirli 15 yılan türünden biri olan koca engerek yılanının bir ısırığı insanı öldürmeye yetiyor.