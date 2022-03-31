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Tunceli'de 195 üreticiye 40 ton nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı (Tunceli Haberleri)

Tunceli'de 195 üreticiye, 40 ton nohut ve kuru fasulye tohumu desteği verildi.

Haberler - Tunceli Haberleri Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 16:21

Tunceli'de 195 üreticiye 40 ton nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentteki tarım arazilerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla "Kuru Fasulye ve Nohut Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında Atatürk Mahallesi'ndeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde tohum dağıtım töreni düzenlendi.

Burada 40 ton nohut ve kuru fasulye tohumu 195 üreticiye teslim edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Uğur Karakaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen ve çiftçiler katıldı.

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