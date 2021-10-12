'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı ( Haberleri )

'de hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada aralarında hastanın da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Haberler Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 03:56 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 04:05

Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında hastanın da bulunduğu 6 kişi hafif yaralandı.

Devlet Hastanesi'nden anjiyo olmak için Elazığ'a sevk edilen hastayı taşıyan 62 AAE 052 plakalı ambulans, -Elazığ kara yoluna Muhlis Akarsu Caddesi'nden çıkan 33 RS 672 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerinin isimleri açıklanmayan ambulans ve otomobildeki 6 kişi hafif yaralandı.

Olay sonrası ambulanstaki hastanın da yer aldığı yaralılar, sağlık görevlilerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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