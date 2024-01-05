Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Karsan köyünde K.Ç. ve G.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
K.Ç'nin tüfekle vurduğu G.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçleri tarafından K.Ç. gözaltına alındı.
Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından ilçedeki hastanenin morguna gönderildi.
Tunceli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tunceli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Tunceli