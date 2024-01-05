Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü (Tunceli Haberleri)

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Karsan köyünde K.Ç. ve G.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

K.Ç'nin tüfekle vurduğu G.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri tarafından K.Ç. gözaltına alındı.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından ilçedeki hastanenin morguna gönderildi.

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