Tunceli'de tahrip edilen tarihi mezar taşları koruma altına alınacak

Tunceli Müzesi Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Hozat, Çemişgezek, Pertek ve Mazgirt ilçelerindeki kültürel varlıkların korunması için çalışmalarını sürdürüyor.



Haftanın belirli günlerinde araziye çıkan ekipler, yaptıkları yüzey araştırmalarıyla dağlık ve ormanlık alanlardaki tarihi eserlerin yerini tespit ediyor.



Ekipler, Nazımiye ilçesine bağlı Aşağıdoluca köyünde tahrip edilen koç ve at biçimli mezar taşlarının bulunduğu bilgisini aldı.



Köye giden ekipler, mezar taşlarında yaptıkları incelemede, eserlerin yaklaşık 200-300 yıllık olduğunu belirledi.



Bölgenin kültürel zenginliğinden izler taşıyan mezar taşları, gerekli çalışmaların sonunda tescillenerek koruma altına alınacak.

