Uşak'ta aracında uyuşturucu hap bulunan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 8 bin 94 lira ceza (Uşak Haberleri)

Uşak'ın Eşme ilçesinde denetim sırasında alkollü olduğu tespit edilen ehliyetsiz sürücünün otomobilinde uyuşturucu hap bulundu.

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 19:02

Uşak'ta aracında uyuşturucu hap bulunan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 8 bin 94 lira ceza

Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki denetimler sırasında şüpheli bir otomobili durdurdu.


Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücünün 2,16 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otomobilde yapılan aramada ise 18 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücüye alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 94 lira para cezası uygulandı.

Sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yasal Bilgilendirme

Uşak Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Uşak Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

UŞAK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...