Uşak'ta aracında uyuşturucu hap bulunan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 8 bin 94 lira ceza

Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki denetimler sırasında şüpheli bir otomobili durdurdu.





Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücünün 2,16 promil alkollü olduğu belirlendi.



Otomobilde yapılan aramada ise 18 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücüye alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 94 lira para cezası uygulandı.



Sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



