Uşak'ta iki otomobilin çarptığı yaya öldü

Güney Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen kişiye, önce H.Ç. (31) idaresindeki otomobil, sonra da arkadan gelen Ş.G. (56) yönetimindeki otomobil çarptı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.



Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.