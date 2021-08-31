Uşak'ta banyoda yaralı bulunan genç hayatını kaybetti

Uşak Haberleri 31.08.2021 - 14:46
Cinoğlu köyünde ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki Şahin Kaya'nın banyoda başından yaralı ve hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
İlk müdahalenin ardından kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Kaya'nın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.
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