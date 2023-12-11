Uşak'ta bıçaklanmış halde bulunan bakkal hayatını kaybetti

İstasyon Mahallesi Adil Turan Caddesi'ndeki bakkala alışveriş için girenler, dükkanı işleten Rıdvan Sosa'nın (38) yaralı halde yerde yattığını gördü.
Bıçakla yaralandığı belirlenen Sosa, ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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