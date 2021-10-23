Uşak'ta cips paketlerinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 23.10.2021 - 12:07
Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı, İl dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada, ağzı kapalı cips paketlerinin içerisine poşetlenerek gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Araçtaki C.O. ve M.Ç. gözaltına alındı.
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