Uşak'ta devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti (Uşak Haberleri)

Uşak'ın Banaz ilçesinde devrilen kum yüklü TIR'ın sürücüsü öldü.

Uşak'ta devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

Musa Demir (49) yönetimindeki 01 AHT 271 plakalı kum yüklü TIR, -Afyonkarahisar kara yolu Çiftlik köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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