Uşak'ta eski çırağını bıçakla yaralayan berber tutuklandı

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 12.04.2022 - 15:26
Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı,
Dün İslice Mahallesi'ndeki berber dükkanında O.C'nin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
O.C'nin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde İslice Mahallesi Annaç Sokak'taki berber dükkanında O.C ile daha önce çırağı olduğu M.B arasında tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan O.C, hastaneye kaldırılmıştı.
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