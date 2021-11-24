Uşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı

Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çağrı merkezinde çalışanları taşıyan Mehmet Ömür (43) yönetimindeki 64 S 0301 plakalı midibüs, Çanlı Köprüsü yakınlarında kontrolden çıktı.



Refüje çıkarak devrilen minibüs bir sürüklendikten sonra köprü bariyerlerine çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile midibüsteki 9 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.