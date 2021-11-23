Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 23.11.2021 - 15:12
Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı, Uşak'a il dışından uyuşturucu getirileceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 2 otomobili durdurdu.
Araçlardaki aramalarda, uyuşturucu özelliği olan yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap bulundu.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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