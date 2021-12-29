Van'da 518 tarihi sikke ele geçirildi.

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 29.12.2021 - 13:26
Van Haberleri - Anadolu Ajansı, Van'da düzenlenen operasyonda 518 tarihi sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Gürpınar ilçesinde bir araç durduruldu.
Yapılan aramada araçta 518 tarihi sikke ele geçirildi.
Sikkeler muhafaza altına alındı, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
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