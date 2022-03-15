Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı

Van Haberleri - Anadolu Ajansı,

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda 7-13 Mart tarihlerinde 37 operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 1530 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1 İran uyrukluyu yakaladı.



Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 24 organizatör gözaltına alındı, 9 araca el konuldu.



Organizatörler hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​



