Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 09:56
Van Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 7-13 Mart tarihlerinde 37 operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 1530 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1 İran uyrukluyu yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 24 organizatör gözaltına alındı, 9 araca el konuldu.
Organizatörler hakkında adli işlem başlatıldı.
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