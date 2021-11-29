Van’da gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 29.11.2021 - 10:26
Van Haberleri - Anadolu Ajansı, Van'da bir araçta gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 31 cep telefonu bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Cep telefonları Van Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
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