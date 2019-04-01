Türkiye genelinde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için gerçekleştirilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nde sonuçlar belli oldu.
Anadolu Ajansı, oy sistemindeki son güncellemeyi pazartesi günü saat 19.00 sıralarında yaptı. Sandıkların yüzde 100'ü açılırken partilerin kazandıkları iller de belli oldu.
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Türkiye genelinde kazanılan il sayısı şöyle oldu:
AK Parti: 39
MHP: 11
CHP: 21
HDP: 8
TKP: 1
Bağımsız: 1
İTTİFAKLARA GÖRE İL SAYILARI
Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP): 50
Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti): 21
HDP: 8
TKP: 1
Bağımsız: 1
VİDEO: YEREL SEÇİM ANALİZİ