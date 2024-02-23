Karaağaç Destanı dizisinin çekildiği Soğanlı Vadisi nerede?

Soğanlı Vadisi bir dönem dizi projesiyle gündeme geldi. Karaağaç dizisinin çekimleri, turizm merkezlerinden biri olan Soğanlı Vadisi'nde gerçekleştiriliyor. Peki, Karaağaç Destanı dizisinin çekildiği Soğanlı Vadisi nerede?

Karaağaç Destanı dizisinin çekildiği Soğanlı Vadisi nerede?

Kayseri’ye 80 kilometre uzaklıkta, binlerce yıldır farklı hayatlara tanıklık eden yeşillikler içerisindeki Soğanlı Vadisi, güvercinlik, mağara, barınak, kilise ve manastır olarak kullanılan ilginç kaya oluşumlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Karaağaç Destanı dizisinin çekildiği Soğanlı Vadisi nerede? - 1

Coğrafi olarak çok ilginç bir yapısı olan Soğanlı vadisi, çok eski bir yerleşim alanı olarak Roma devrinden kalan kiliseleri ile ünlüdür. Bu kiliselerin en ünlüleri; Aziz Barbara (Tahtalı), Karabaş, Kubbeli ve Yılanlı kiliseleridir.

Karaağaç Destanı dizisinin çekildiği Soğanlı Vadisi nerede? - 2

Hıristiyanların inançlarını yaşatmak için 4'üncü yüzyılda yerleşmeyi seçtikleri bu korunaklı vadide bugün rastlanan kilise kalıntıları arasındaki Kubbeli Kilise, İncil’den sahneler betimleyen güzel fresklerle süslü çok sayıda kilise bulunmaktadır. Bugünkü yerleşim de tarihi kalıntılarla iç içe geçmiş durumda. Konuklarına gülen yüzleriyle karşılayan Soğanlı halkının bir özelliği daha var: rengarenk giysileri ve boncuklarıyla birbirinden güzel el yapımı Soğanlı bebeklerinin yaratıcıları onlar. Bezden yapılan bu bebekler çok popüler.

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