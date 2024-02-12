Kara Ağaç Destanı’nın yayın tarihi belli oldu (Kara Ağaç Destanı ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?)

Kara Ağaç Destanı dizisi ekran macerasına başlamak için gün sayıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kara Ağaç Destanı 23 Şubat Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİ KADROSU VE KONUSU

Yapımcılığını Hasan Kurul’un üstlendiği ‘Kara Ağaç Destanı’nın yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor. 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında geçen dizinin çekimleri Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinin terkedilmiş Soğanlı köyünde, bir kısmı da Nevşehir Ürgüp’te devam ediyor.



Feodalite, sınıf çatışmaları ve aşk hikayesinin anlatıldığı ‘Kara Ağaç Destanı’nda Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav ve Merih Öztürk’e Ayten Uncuoğlu, Gülçin Hatıhan, İsmail Hakkı Ürün, Sevtap Özaltun, Oğulcan Arman Uslu, Mehmet Güler, Sekvan Serinkaya, Deniz Altan, Kenan Ciniviz, Eray Ertüren, Tuncay Beyazıt, Nurhayat Boz, Mehmet Şeker, Sultan Sarohan, Taylan Meydan, Mert Karabulut, Halil Demir, Berfin Kıymaz, Adem Türkyılmaz ve Alessa Dilara Demircan eşlik ediyor.