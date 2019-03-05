Adıyaman'daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç

Besni: Eyüp Mehmet Emre

Samsat: Halil Fırat

Kahta: Engin Akel

Gölbaşı: Yusuf Özdemir

Çelikhan: Mustafa Bulut

Gerger: Erkan Aksoy

Tut: Ercan Öncebe

Sincik: Mehmet Korkut

Cumhuriyet Halk Partisi

Besni: Vakkas Açar

Tut: Mehmet Kılıç

Gölbaşı: İskender Yıldırım

Milliyetçi Hareket Partisi

Adıyaman merkez: Rıfat Erdem

Besni: Kenan Polat

Kahta: Sıraç Aslan

Çelikhan: Abdurrahman Yaylagül

Gölbaşı: Kamber Öztürk

Sincik: Ahmet Genciz

Tut: Hasan Şahan

Samsat: Sadık Öztürk

İYİ Parti

Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı

Kahta: Erdoğan Özer

Saadet Partisi

Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal

Besni: Reşit Alkan

Kahta: İbrahim Yusuf Turanlı

Çelikhan: Mehmet Bora

Gerger: Zeynel Aslan

Gölbaşı: Yusuf Yalanız

Samsat: Hayrettin Kuştepe

Sincik: Hasari Altınel

Tut: Mustafa Akar

Bağımsız Türkiye Partisi

Adıyaman merkez: Mustafa Doğan

Besni: Ahmet Kar

Kahta: Müzeyyen Baskın

Tut: Yusuf Kar

Sincik: Serpil Hanbay

Çelikhan: Burak Arslan

Gerger: Muhammed Yasin Kılıç

Gölbaşı: Abdurrahman Başsürücü

Demokratik Sol Parti

Adıyaman merkez: Ergün Koç

Vatan Partisi

Adıyaman merkez: Arif Doğan

Türkiye Komünist Partisi

Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman

Bağımsız adaylar

Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen

Besni: İsmail Kıran

Samsat: Süeda Kazancı

Sincik: Ahmet Buz

Gölbaşı: Erol Ok