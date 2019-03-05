Adıyaman'daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç
Besni: Eyüp Mehmet Emre
Samsat: Halil Fırat
Kahta: Engin Akel
Gölbaşı: Yusuf Özdemir
Çelikhan: Mustafa Bulut
Gerger: Erkan Aksoy
Tut: Ercan Öncebe
Sincik: Mehmet Korkut
Cumhuriyet Halk Partisi
Besni: Vakkas Açar
Tut: Mehmet Kılıç
Gölbaşı: İskender Yıldırım
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman merkez: Rıfat Erdem
Besni: Kenan Polat
Kahta: Sıraç Aslan
Çelikhan: Abdurrahman Yaylagül
Gölbaşı: Kamber Öztürk
Sincik: Ahmet Genciz
Tut: Hasan Şahan
Samsat: Sadık Öztürk
İYİ Parti
Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı
Kahta: Erdoğan Özer
Saadet Partisi
Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal
Besni: Reşit Alkan
Kahta: İbrahim Yusuf Turanlı
Çelikhan: Mehmet Bora
Gerger: Zeynel Aslan
Gölbaşı: Yusuf Yalanız
Samsat: Hayrettin Kuştepe
Sincik: Hasari Altınel
Tut: Mustafa Akar
Bağımsız Türkiye Partisi
Adıyaman merkez: Mustafa Doğan
Besni: Ahmet Kar
Kahta: Müzeyyen Baskın
Tut: Yusuf Kar
Sincik: Serpil Hanbay
Çelikhan: Burak Arslan
Gerger: Muhammed Yasin Kılıç
Gölbaşı: Abdurrahman Başsürücü
Demokratik Sol Parti
Adıyaman merkez: Ergün Koç
Vatan Partisi
Adıyaman merkez: Arif Doğan
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman
Bağımsız adaylar
Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen
Besni: İsmail Kıran
Samsat: Süeda Kazancı
Sincik: Ahmet Buz
Gölbaşı: Erol Ok