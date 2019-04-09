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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim sonuçları ve İstanbul'daki itiraz sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:



''Geçersiz oyların sayımına ilişkin talebimiz vardı. Şu anda birçok ilçede devam ediyor. Yeniden sayımın gerçekleştirilmesine ilişkin talebimiz 5 ilçenin haricinde tamamen kabul edilmiş değil. Oyların tamamının sayımına ilişkin yüzde 6 sayılmışken geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi. Faik Bey (CHP Sözcüsü) muhtemelen bilmiyor ya da kendisini yanıltıyorlar. Faik Öztrak Bey 'Bu insanları sandık başkanlığına getiren sizin idari amirleriniz' diyor. Yasa diyor ki o ilçede o ilçe sınırları içinde mesela Büyükçekmece sınırları içinde ne kadar kamu görevlisi varsa mülki idare onu seçim kuruluna teslim eder. Seçim kurulu başkanı bu listeden kura çekimi ile sandık sayısının 2 katı oranında ismi belirler engeli olanları çıkartmak suretiyle kalanları sandık başına yerleştirir. Seçim kurulları ne yapıyor 5 bin kişi kurulun asıl başkanı ile bir memur üyesi anlamında o da aynı usulle yapılır. 16 bin kişi yuvarlak söylüyorum o listenin içinden yerleştirilmişken 5 bin kişi de o listenin dışından yerleştirilmiş.

CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK'A YANIT

CHP Sözcüsü'ne şunu söylemek istiyorum hem kendileri hem biz demokrasiye tarafız güvenli biçimde seçimlerin yapılmasına tarafız. Rakip partiler olabiliriz. 'Siz iktidar değil misiniz?' Evet biz iktidarız ama yargı bağımsız. İktidar partisinin yetkililerinden daha fazla CHP yetkilileri daha fazla bunun takipçisi olmalıdır. Sandık kurulu başkanları bu listenin dışına çıkmış. Kamu görevlisi olmayanlardan da var. İlçe dışına çıkmış bu görevleri almış il dışına çıkmış kamu görevlileri dışına çıkmış. Bir kısım akrabalar özellikle yerleştirilmiş.



''İSTANBUL'UN HER YERİNDE ORGANİZE USULSÜZLÜK YAPILMIŞ''



Bunları zamanında niye itiraza konu etmediniz diyor. Seçim kurulları sandık başkanlarının listesini kimseye vermez. Parti üyeleriyle ilgili olsaydı iş değişirdi. Bu mahremiyetin ihlalidir diyor o listeleri gizli tutuyor. Seçim kurulu başkanının gözetiminde yapılıyor o listeler. Bugün ortaya çıkıyor. Mülki idare amirlerinin de teslim ettiği listeleri görüyoruz bakıyoruz ki bu işte bir şey var. Büyükçekmece'de talebimizi geri çektiğimizi söylüyor Sayın Öztrak yok öyle bir şey. Bugün olağanüstü itirazımızı yapıyoruz Büyükçekmece'ye ilişkin. Sandıkta olup biteni net şekilde ortaya koymak gibi mecburiyetimiz var. İstanbul'un her yerinde organize usulsüzlük yapılmış.



''51 SANDIĞI SAYMANIN HİÇBİR ANLAMI YOKTUR''

YSK oyların tamamının sayılmasına gerek yoktur şeklinde karar verdi. 51 sandıkta oylar yeniden sayılsın diye bir kararı da var. Bu kararları eleştirme hakkımız var. Anlamış değilim. 51 sandığın sayımına karar verilmesini anlamış değilim. 51 sandığı dedik ki şurada tutanacak yapılmamış çizelge boş bırakılmış örnekler bunlar dedik. Yüzlercesi binlercesi var dedik. 51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur. Bizim '51 sandığı sayın' şeklinde bir talebimiz de yok ortada.

''İSTANBUL'DA ÇOK PARÇALI BİR DURUM VAR''



İstanbul'da çok parçalı bir durum var. Sayılan yerlerde gördük ki çok büyük usulsüzlükler var çok büyük kaydırmalar var bizim aleyhimize kaydırılmış. Tüm sandıkların yüzde 6'sı sayıldı.

''İSTANBUL'DA SEÇİMİN YENİLENMESİNİ İSTİYORUZ DİYECEĞİZ''

Olağanüstü itiraz yolunu kullanarak diyeceğiz ki seçimin sonucunu çok net etkileyecek olaylar ve haller var. İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz diyeceğiz. Hiçbir seçimde sayım döküm çizelgeleri 3 güne kalmış değildir bu seçime kadar. Ama 3 gün geçtiği anda aldığımız kayıtlar 307 tanesi girmemişti.

''İNCE BİR İŞÇİLİK YAPILDIĞI HER HALİNDEN BELLİDİR''

Son milletvekili seçiminde en fazla oy almış orada seçime girme hakkı olan 5 siyasi partinin sandıkta görevlisi var. AK Parti'nin de var. Tutanak tutulmuş bu tutanak gelmemiş seçim kuruluna. Sayım döküm çizelgesinin altına imza atılmış orada boş girmişler. Sandık başkanının onu boş getirme şansı var mı? Orada bir sahtekarlık var bir usulsüzlük var. Sayım döküm cetveline imzalar atılmış rakamlar doğru ama oradan sandık sonuç tutanağına geçirilirken orada bir kaydırma yapmış. Bunların münferit hata olarak gözükmesi imkansız ötesi bir şeydir. İnce bir işçilik yapıldığı her halinden bellidir. Mülki idarenin verdiği listenin dışına çıkılmış.

''HALA FETÖ TEMİZLENMEMİŞ OLABİLİR Mİ?" SORUSUNA YANIT



Hala FETÖ temizlenmemiş olabilir mi? Birilerinin oradan onlardan da istifade etmek işine gelmiş olabilir. Birçok kesim ve kişi bu konuda işbirliği yapmış olabilir. Buradan Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itiraz yöntemi ile başvurmamızın ötesinde emin olun çok soruşturma çıkacak. Birçok hususla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Bunları yapanlar mutlaka karşılığını bulmalıdır.



YSK İTİRAZI REDDEDERSE NASIL SÜREÇ İZLENECEK?

YSK'nın verdiği kararlar kesindir ve hepimizi bağlar. Şüphe şaibe ortadan kalkmamış olur bütün bunlara ilişkin de net bir karşılık ortaya konmamış olur. 5 yıl boyunca bu şaibe şüphe konuşulur bunun meşruiyeti konuşulur siyasal sayısal hukuksal meşruiyeti 5 yıl boyunca konuşulur. Buna kimsenin müsaade etmemesi gerektiğini düşünüyorum.''

İSTANBUL'DA 51 SANDIKTA YENİDEN SAYIM KARARI (PEKİ BUNDAN SONRA NE OLACAK?)

