Gaziantep'teki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)
Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu (Cumhur İttifakı)
Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı)
Nizip: Mehmet Sarı (Cumhur İttifakı)
İslahiye: Kemal Vural (Cumhur İttifakı)
Nurdağı: Ökkeş Kavak (Cumhur İttifakı)
Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı)
Araban: Mehmet Özdemir (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Şahinbey: Muhittin Sait Köse
Şehitkamil: Nesrin Tuncel
Oğuzeli: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı)
Karkamış: Ali Doğan (Millet İttifakı)
Araban: Hasan Doğru (Millet İttifakı)
İslahiye: Mustafa Köse (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (Cumhur İttifakı)
Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı)
Şahinbey: Abdulhadi Bay
Şehitkamil: Bekir Öztekin
Nizip: Mehmet Aslan (Millet İttifakı)
Nurdağı: Orhan Yılmaz (Millet İttifakı)
Yavuzeli: Mehmet Kaya (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek
Şahinbey: Oğuz Çapan
Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı
Oğuzeli: Ethem Yılmaz
Nizip: Ahmet Kurban
Karkamış: Ahmet Şahin
İslahiye: Bekir Durdu
Nurdağı: Murat Bağcı
Yavuzeli: İzzettin Beyaz
Araban: Zeynel Açıkgöz
Bağımsız Türkiye Partisi
Gaziantep Büyüşehir: Mahmut Özdemir
Şahinbey: Mehmet Yaşar Yiğit
Şehitkamil: Adil Türköz
Oğuzeli: Ömer Ökeli
Nizip: Ejder Karaduman
Karkamış: Lütfü Elmas
İslahiye: Mustafa Kamil Eksen
Nurdağı: Hasan Hüseyin Avşar
Yavuzeli: İsmail Vaysal
Araban: İsmail Zateroğulları
Demokratik Sol Parti
Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan
Şahinbey: Yakup Öztürkmen
Nizip: Şerif Kara
Nurdağı: İsmail Arslan
Vatan Partisi
Gaziantep Büyüşehir: Sinan Büyükhatipoğlu
Şahinbey: Fahrinüsa Güney Yel
Şehitkamil: Seyyale Ergün
Büyük Birlik Partisi
Nurdağı: Hasan Dilek
Demokrat Parti
Şahinbey: Cafer Köroğlu
Şehitkamil: Mehmet Barış Kınacılar
Oğuzeli: Kurtuluş Özdemir
Nizip: Ahmet Hakan Akfırat
İslahiye: Yusuf Yıldızgil
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep Büyüşehir: Suat Ayaz
Şahinbey: Mehtap Şahan
Şehitkamil: Mustafa Gövyaprak
Bağımsız Adaylar
Gaziantep Büyükşehir: Hasan Şahin Karacaoğlu, Mahmut Karalar, Sibel Altıntaş
Şehitkamil: Gazi Albayrak, İsmail Ercan
Araban: Mehmet Kılıç
İslahiye: İlyas Gezer
Nizip: Mehmet Alpaslan, Ahmet Çelik
Oğuzeli: Doğan Özmaya