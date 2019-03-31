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31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
İstanbul belediye başkanının belli olacağı seçimlerde İstanbul yerel seçim adayları ve aldıkları oylar şu şekilde:
Saat 23.30 itibariyle oyların yüzde 98,8'i açıldı. İşte sonuçlar:
Binali Yıldırım - AK Parti (Cumhur İttifakı): Yüzde 48,71
Ekrem İmamoğlu - CHP (Millet İttifakı): Yüzde 48,65
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
İşte İstanbul ilçe ilçe seçim sonuçları
Adalar seçim sonuçları
Arnavutköy seçim sonuçları
Ataşehir seçim sonuçları
Avcılar seçim sonuçları
Bağcılar seçim sonuçları
Bahçelievler seçim sonuçları
Bakırköy seçim sonuçları
Başakşehir seçim sonuçları
Bayrampaşa seçim sonuçları
Beşiktaş seçim sonuçları
Beylikdüzü seçim sonuçları
Beyoğlu seçim sonuçları
Büyükçekmece seçim sonuçları
Beykoz seçim sonuçları
Çatalca seçim sonuçları
Çekmeköy seçim sonuçları
Esenler seçim sonuçları
Esenyurt seçim sonuçları
Eyüp seçim sonuçları
Fatih seçim sonuçları
Gaziosmanpaşa seçim sonuçları
Güngören seçim sonuçları
Kadıköy seçim sonuçları
Kağıthane seçim sonuçları
Kartal seçim sonuçları
Küçükçekmece seçim sonuçları
Maltepe seçim sonuçları
Pendik seçim sonuçları
Sancatepe seçim sonuçları
Sarıyer seçim sonuçları
Silivri seçim sonuçları
Sultanbeyli seçim sonuçları
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Zeytinburnu seçim sonuçları