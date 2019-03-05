Karaman'daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Karaman merkez: Mahmut Sami Şahin

Ayrancı: Yavuz Candan

Ermenek : Uğur Sözkesen

Kazımkarabekir: Ali İhsan Alanlı

Sarıveliler: Hayri Samur

Başyayla: Ahmet İpek

Cumhuriyet Halk Partisi

Karaman merkez: Emin Ege

Ayrancı : Ramazan Delice (Millet İttifakı)

Kazımkarabekir: Sami Evren

Başyayla: Ahmet Alper

Sarıveliler: Muhittin Türkan

Milliyetçi Hareket Partisi

Karaman merkez : Savaş Kalaycı

Ayrancı: Yüksel Büyükkarcı

Kazımkarabekir : Recep Boyacıoğlu

Ermenek: Emel Öztürk

Başyayla: Yunus Yıldız

Sarıveliler: Hakan Çoşkuner

İYİ Parti

Karaman merkez: Zühtü Bahadır Bayraç

Ermenek: Atilla Zorlu (Millet İttifakı)

Başyayla: Ahmet Koca

Saadet Partisi

Karaman merkez: Şaban Şahin

Ayrancı: Ümit Karharman

Kazımkarabekir: Mehmet Ali Bayrak

Başyayla: Enes Duran

Sarıveliler: Hayrettin Çakır

Ermenek: Hüseyin Kocaer

Türkiye Komünist Partisi

Karaman merkez: Mehmet Atal

Bağımsız adaylar

Sarıveliler: Halil Kulak