Karaman'daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Karaman merkez: Mahmut Sami Şahin
Ayrancı: Yavuz Candan
Ermenek : Uğur Sözkesen
Kazımkarabekir: Ali İhsan Alanlı
Sarıveliler: Hayri Samur
Başyayla: Ahmet İpek
Cumhuriyet Halk Partisi
Karaman merkez: Emin Ege
Ayrancı : Ramazan Delice (Millet İttifakı)
Kazımkarabekir: Sami Evren
Başyayla: Ahmet Alper
Sarıveliler: Muhittin Türkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Karaman merkez : Savaş Kalaycı
Ayrancı: Yüksel Büyükkarcı
Kazımkarabekir : Recep Boyacıoğlu
Ermenek: Emel Öztürk
Başyayla: Yunus Yıldız
Sarıveliler: Hakan Çoşkuner
İYİ Parti
Karaman merkez: Zühtü Bahadır Bayraç
Ermenek: Atilla Zorlu (Millet İttifakı)
Başyayla: Ahmet Koca
Saadet Partisi
Karaman merkez: Şaban Şahin
Ayrancı: Ümit Karharman
Kazımkarabekir: Mehmet Ali Bayrak
Başyayla: Enes Duran
Sarıveliler: Hayrettin Çakır
Ermenek: Hüseyin Kocaer
Türkiye Komünist Partisi
Karaman merkez: Mehmet Atal
Bağımsız adaylar
Sarıveliler: Halil Kulak
Karaman'da yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Karaman'da yarışacak adaylar belli oldu.
Karaman'daki belediye başkanı adayları şunlar: