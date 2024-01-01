Kütahya’da önleyici hırsızlık uygulaması

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 76 şahıs, 40 araç ile 10 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Kütahya’da önleyici hırsızlık uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi, Andız Mahallesi, Meydan Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Zafertepe Mahallesi, Ziraat Mahallesi ve Vefa Mahallelerinde 9 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 76 şahıs, 40 araç ile 10 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Aranan bir şahıs yakalandı.

1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Çevreye rahatsızlık vermekten 7 şahsa idari yaptırım uygulandı. 2 adet kesici alet ele geçirilen şahıslara idari işlem yapıldı.

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