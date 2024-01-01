Kütahya’da önleyici hırsızlık uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi, Andız Mahallesi, Meydan Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Zafertepe Mahallesi, Ziraat Mahallesi ve Vefa Mahallelerinde 9 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 76 şahıs, 40 araç ile 10 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Aranan bir şahıs yakalandı.

1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Çevreye rahatsızlık vermekten 7 şahsa idari yaptırım uygulandı. 2 adet kesici alet ele geçirilen şahıslara idari işlem yapıldı.