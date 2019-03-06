CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Siyasette üslubun bozulması beni üzüyor. Biz üslubumuzu bozmadan aynı şekilde devam edeceğiz. Bu bir belediye seçimidir." dedi.



Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) binasında esnafla bir araya gelen Yavaş, burada yaptığı konuşmada, seçilmesi halinde şeffaf yönetim anlayışını tercih edeceğini vurgulayarak, projelerini hayata geçirirken esnafın, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların görüşüne başvuracağını belirtti.



Ankara'da satış ve üretimi canlandıracağını ifade eden Yavaş, "Benim ilk yapacağım iş öncelikli olarak fuar alanını bitirmek. Yüzde 30 seviyesine geldi ama bir an önce bitirmemiz lazım. Bunu bitirdiğimiz zaman Ankara'da sanayi canlanacak. Esnaf yurt dışına ve içine malını pazarlayacak. Dolayısıyla Ankara'da mutlaka bir satış ve üretim artışı olacak." diye konuştu.



"SİYASETTE ÜSLUBUN BOZULMASI BENİ ÜZÜYOR"



Yavaş, seçim süreci boyunca AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin kanunsuz bir şekilde afiş çalışması yürüttüğü eleştirisinde bulundu.





Afiş ve broşür çalışmalarıyla bir sonuç elde edilemeyeceğinin altını çizen Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim bir seçim boyunca harcadığımız parayı bir günde harcıyorlar. Şu yoklukta yazık günah diyorum. Yani imkan olsa biz de asmasak. O paraları hayırlı bir yere verirsek daha iyi olacak. Çünkü afişlerle, broşürlerle bir şey yapamazsınız. Önemli olanın insanların gönlüne taktığınız afiştir.



Siyasette üslubun bozulması beni üzüyor. Biz üslubumuzu bozmadan aynı şekilde devam edeceğiz. Bu bir belediye seçimidir. Bizim vatanseverliğimizi herhalde kimse ölçemez diye düşünüyorum. Yarın hep yüz yüze bakacağız."



"HAVAALANI-KIZILAY METRO HATTININ FİNANSMANINI BULDUK"



Yavaş, havaalanı ile Kızılay arasında ulaşımı rahatlatacak metro hattı projesinin finansmanını bulduğunu ve yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağını bildirdi.



Yavaş, ve beraberindekiler daha sonra Rüzgarlı Sokak esnafını ziyaret etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.