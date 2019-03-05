Nevşehir'deki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Nevşehir merkez: Rasim Arı

Avanos: Şaban Topuz

Acıgöl: Ercan Ertaş

Derinkuyu: Bülent Aksoy

Gülşehir: Fatih Çiftçi

Hacıbektaş: Şenay Gök

Kozaklı: Akif Kabukçuoğlu

Ürgüp: Mehmet Aktürk

Cumhuriyet Halk Partisi

Avanos: Celal Alper İbaş (Millet İttifakı)

Derinkuyu: Mustafa Erdem (Millet İttifakı)

Hacıbektaş: Arif Yoldaş Altıok (Millet İttifakı)

Kozaklı: Bülent Öcal (Millet İttifakı)

Ürgüp: Bekir Ödemiş (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Nevşehir merkez: Filiz Kılıç

Avanos: Mustafa Kenan Sarıtaş

Acıgöl: Fatih Özdoğan

Derinkuyu: Gültekin Oğuz

Gülşehir: Şengezer Kürk

Hacıbektaş: Çağdaş Ozan Güneş

Kozaklı: Celalettin Güven

Ürgüp: Hasan Erdoğan

İYİ Parti

Nevşehir merkez: Mehmet Özkan (Millet İttifakı)

Acıgöl: Sadullah Biçer (Millet İttifakı)

Gülşehir: Vahdi Arısoy (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Nevşehir merkez: İsmet Fatih Terzioğlu

Avanos: Noman Demircioğlu

Acıgöl: Hüseyin Özerkan

Derinkuyu: Feyzullah Erdem

Gülşehir: Hüseyin Ödemiş

Hacıbektaş: Nadir Doğan

Kozaklı: Günay Özcan

Ürgüp: Doğan Ak

Büyük Birlik Partisi

Nevşehir merkez: Ahmet Bilgili

Demokratik Sol Parti

Nevşehir merkez : Bekir Kendir

Hacıbektaş: Recai Aksu

Türkiye Komünist Partisi

Nevşehir merkez : Ersel Gürbüz

Avanos: Yeliz Karaca

Hacıbektaş: Ali Haydar Can Sümer

Bağımsız Türkiye Partisi

Nevşehir merkez: Abdurrahman Çavuş

Avanos: Naki Demir

Derinkuyu: Mine İpeker

Gülşehir: Kerim Baltat

Hacıbektaş: Süleyman Çetin

Ürgüp: Ahmet Büyükgöncü

Bağımsız adaylar

Gülşehir: Oruç Gül

Hacıbektaş: Ali Rıza Selmanpakoğlu

Hacıbektaş: Ali Eğer

Hacıbektaş: Ali Cemal Hüsnügil

Hacıbektaş: Funda Kaya Sıroğlu