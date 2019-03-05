Nevşehir'deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Nevşehir merkez: Rasim Arı
Avanos: Şaban Topuz
Acıgöl: Ercan Ertaş
Derinkuyu: Bülent Aksoy
Gülşehir: Fatih Çiftçi
Hacıbektaş: Şenay Gök
Kozaklı: Akif Kabukçuoğlu
Ürgüp: Mehmet Aktürk
Cumhuriyet Halk Partisi
Avanos: Celal Alper İbaş (Millet İttifakı)
Derinkuyu: Mustafa Erdem (Millet İttifakı)
Hacıbektaş: Arif Yoldaş Altıok (Millet İttifakı)
Kozaklı: Bülent Öcal (Millet İttifakı)
Ürgüp: Bekir Ödemiş (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Nevşehir merkez: Filiz Kılıç
Avanos: Mustafa Kenan Sarıtaş
Acıgöl: Fatih Özdoğan
Derinkuyu: Gültekin Oğuz
Gülşehir: Şengezer Kürk
Hacıbektaş: Çağdaş Ozan Güneş
Kozaklı: Celalettin Güven
Ürgüp: Hasan Erdoğan
İYİ Parti
Nevşehir merkez: Mehmet Özkan (Millet İttifakı)
Acıgöl: Sadullah Biçer (Millet İttifakı)
Gülşehir: Vahdi Arısoy (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Nevşehir merkez: İsmet Fatih Terzioğlu
Avanos: Noman Demircioğlu
Acıgöl: Hüseyin Özerkan
Derinkuyu: Feyzullah Erdem
Gülşehir: Hüseyin Ödemiş
Hacıbektaş: Nadir Doğan
Kozaklı: Günay Özcan
Ürgüp: Doğan Ak
Büyük Birlik Partisi
Nevşehir merkez: Ahmet Bilgili
Demokratik Sol Parti
Nevşehir merkez : Bekir Kendir
Hacıbektaş: Recai Aksu
Türkiye Komünist Partisi
Nevşehir merkez : Ersel Gürbüz
Avanos: Yeliz Karaca
Hacıbektaş: Ali Haydar Can Sümer
Bağımsız Türkiye Partisi
Nevşehir merkez: Abdurrahman Çavuş
Avanos: Naki Demir
Derinkuyu: Mine İpeker
Gülşehir: Kerim Baltat
Hacıbektaş: Süleyman Çetin
Ürgüp: Ahmet Büyükgöncü
Bağımsız adaylar
Gülşehir: Oruç Gül
Hacıbektaş: Ali Rıza Selmanpakoğlu
Hacıbektaş: Ali Eğer
Hacıbektaş: Ali Cemal Hüsnügil
Hacıbektaş: Funda Kaya Sıroğlu