Rize'deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)
Ardeşen: Avni Kahya
Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu
Çayeli: Mustafa Baltacı
Derepazarı: Ahmet Ayhan Yıldız
Fındıklı: Mustafa Kazım Zorlu (Cumhur İttifakı)
Güneysu: Rıfat Özer (Cumhur İttifakı)
Hemşin: Halim Kazım Bekar
İkizdere: Ali Fuat Yıldırım
İyidere: Saffet Mete
Kalkandere: Kenan Yıldırım
Pazar: Ahmet Basa
Cumhuriyet Halk Partisi
Rize merkez: Ayhan Akyüz
Ardeşen: Tahsin Bekir Yazıcı (Millet İttifakı)
Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu (Millet İttifakı)
Hemşin: Şakir Bozak (Millet İttifakı)
Pazar: Kazım Balta
Milliyetçi Hareket Partisi
Ardeşen: Remzi Kutanoğlu
Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi
İyidere: Osman Mete
Hemşin: Muhammet Sağlam
Çamlıhemşin: Eyüphan Zararsız
Derepazarı: Selim Metin
Kalkandere: Abdullah Çakmak
İkizdere: Hakan Karagöz
Pazar: Gülşah Bilaloğlu
İYİ Parti
Rize merkez: Yakup Özkan
Çayeli: Meliha Çomoğlu (Millet İttifakı)
Pazar: Tayfun Tan
Güneysu: Sefer Özer (Millet İttifakı)
Kalkandere: Pınar Ömeroğlu
İkizdere: Pambuli Tüfenk
İyidere: Ali şükrü Karaman
Saadet Partisi
Rize merkez: Muhammet Kaçar
Ardeşen: Sait Eksilmez
Çayeli: Hamza Yılancı
İyidere: Mustafa Aydın Kartal
Pazar: Hasan Taşkın
Güneysu: Vahdet Erdoğan
Hemşin: Abdülkadir Çelik
Fındıklı: Onur Öztürk
Çamlıhemşin: İbrahim Döne
Derepazarı: Beytullah Yılmaz
Kalkandere: Mehmet Özdemir
İkizdere: İlyas Taşkın
Bağımsız Türkiye Partisi
Rize merkez: Kemal Pehlivanlar
Ardeşen: Sedat Gerz
Çamlıhemşin: Şenol Öksüz
Çayeli: Ümit Nebioğlu
Derepazarı: Gülten Artan
Fındıklı: Necat Demir
Güneysu: Zafer Aktaş
Hemşin: Hacer Kal
İkizdere: Yusuf Reşit Beyazal
İyidere: Abdullah Karabela
Kalkandere: Cumali Akgenç
Pazar: Fatih Deniz
Demokrat Sol Parti
Rize merkez: Yunus Bayraktar
Çayeli Sinem Marangoz
Pazar: Hamdi Bayraktar
Vatan Partisi
Rize merkez: Salih Öksüz
Türkiye Komünist Partisi
Rize merkez: Savaş Sarı
Bağımsız adaylar
Çamlıhemşin: Saim Yılmaz
Rize'de yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Rize'deki yarışacak adaylar belli oldu.
Rize'deki belediye başkanı adayları şunlar: