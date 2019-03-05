Rize'deki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)

Ardeşen: Avni Kahya

Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu

Çayeli: Mustafa Baltacı

Derepazarı: Ahmet Ayhan Yıldız

Fındıklı: Mustafa Kazım Zorlu (Cumhur İttifakı)

Güneysu: Rıfat Özer (Cumhur İttifakı)

Hemşin: Halim Kazım Bekar

İkizdere: Ali Fuat Yıldırım

İyidere: Saffet Mete

Kalkandere: Kenan Yıldırım

Pazar: Ahmet Basa

Cumhuriyet Halk Partisi

Rize merkez: Ayhan Akyüz

Ardeşen: Tahsin Bekir Yazıcı (Millet İttifakı)

Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu (Millet İttifakı)

Hemşin: Şakir Bozak (Millet İttifakı)

Pazar: Kazım Balta

Milliyetçi Hareket Partisi

Ardeşen: Remzi Kutanoğlu

Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi

İyidere: Osman Mete

Hemşin: Muhammet Sağlam

Çamlıhemşin: Eyüphan Zararsız

Derepazarı: Selim Metin

Kalkandere: Abdullah Çakmak

İkizdere: Hakan Karagöz

Pazar: Gülşah Bilaloğlu

İYİ Parti

Rize merkez: Yakup Özkan

Çayeli: Meliha Çomoğlu (Millet İttifakı)

Pazar: Tayfun Tan

Güneysu: Sefer Özer (Millet İttifakı)

Kalkandere: Pınar Ömeroğlu

İkizdere: Pambuli Tüfenk

İyidere: Ali şükrü Karaman

Saadet Partisi

Rize merkez: Muhammet Kaçar

Ardeşen: Sait Eksilmez

Çayeli: Hamza Yılancı

İyidere: Mustafa Aydın Kartal

Pazar: Hasan Taşkın

Güneysu: Vahdet Erdoğan

Hemşin: Abdülkadir Çelik

Fındıklı: Onur Öztürk

Çamlıhemşin: İbrahim Döne

Derepazarı: Beytullah Yılmaz

Kalkandere: Mehmet Özdemir

İkizdere: İlyas Taşkın

Bağımsız Türkiye Partisi

Rize merkez: Kemal Pehlivanlar

Ardeşen: Sedat Gerz

Çamlıhemşin: Şenol Öksüz

Çayeli: Ümit Nebioğlu

Derepazarı: Gülten Artan

Fındıklı: Necat Demir

Güneysu: Zafer Aktaş

Hemşin: Hacer Kal

İkizdere: Yusuf Reşit Beyazal

İyidere: Abdullah Karabela

Kalkandere: Cumali Akgenç

Pazar: Fatih Deniz

Demokrat Sol Parti

Rize merkez: Yunus Bayraktar

Çayeli Sinem Marangoz

Pazar: Hamdi Bayraktar

Vatan Partisi

Rize merkez: Salih Öksüz

Türkiye Komünist Partisi

Rize merkez: Savaş Sarı

Bağımsız adaylar

Çamlıhemşin: Saim Yılmaz