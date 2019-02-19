İlişkili Haberler Saadet Partisi aday listelerini teslim etti

Saadet Partisi'nin Ordu adayı, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin oldu. Şahin'in ismi, geçen hafta İYİ Parti ile de anılmıştı. Ancak eski bakan Saadet Partisi adayı oldu. İYİ Parti de, Ordu'da aday çıkarmayarak, İdris Naim Şahin'e destek verme kararı aldı.



Demokratik Sol Parti de 31 Mart yarışına dikkat çeken isimlerle girecek. İstanbul Şişli'de, CHP'den istifa ederek, DSP'ye katılan Mustafa Sarıgül, Gaziantep'te ise eski HDP Milletvekili ve şehrin eski Belediye Başkanı Celal Doğan aday gösterildi.



HDP ise aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'nın da bulunduğu 12 ilde, aday çıkarmadı. Partinin Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinden aday gösterildi.