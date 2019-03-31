Bazı illerde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme sürecinde kavgalar çıktı.

MALATYA'DA MUHTARLIK SEÇİMİ KAVGASI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI



Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki bir okulda, sandık görevlileri ile bir grup seçmen arasında yaşlı vatandaşa oy kullandırma usulü konusunda tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.



DİYARBAKIR'DA 23 YARALI



Diyarbakır'ın farklı ilçelerinde çıkan seçim kavgalarında yaralanan 23 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.



Kayapınar ilçesinde Evliya Çelebi Ortaokulu önünde karşılaşan Barış Mahallesi muhtarı ve adayı Sait Aydemir ile aynı mahalleden muhtar adayı Nevzat Pektaş arasında seçim nedeniyle çıkan tartışmada Aydemir'in kardeşi ve oğlu yaralandı.



Çüngüş ilçesinde Keleşevleri Mahallesi'nde muhtarlık seçimi dolayısıyla Yiğit ve Gül aileleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgada dönüştü. Olayda yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.



Dicle ilçesinin Uluçeşme Mahallesi'nde oy verme esnasında A.Y. ve M.S.Y. arasındaki kavgada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.



Kocaköy ilçesinin Bozbağlar Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle 2 grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada yaralanan 6 kişi hastanelere sevk edildi.



TAŞ VE SOPALARLA YARALANDILAR



Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde 2 muhtar adayı arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3, Midyat ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.



Nusaybin ilçesinde Kuyular ve Kantar mahallelerinde sandık başında çıkan kavgalarda yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.



Şanlıurfa'da merkez Haliliye ve Karaköprü ile Eyyübiye, Birecik ve Akçakale ilçelerinde muhtar adaylarının tarafları arasında kavga çıktı. Kavgalarda taş ve sopayla darbedilen 12 kişi hastanelere kaldırıldı.



İstanbul'un Kadıköy ilçesinde muhtar adaylarının yakınları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.



Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir okula oy kullanmak için gelen vatandaşlar arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş açarak müdahale etti. Bir kişinin darp sonucu hafif yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde oy kullanmak isteyen yaşlı kadına yardımcı olma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada ise 2 kişi yaralandı.

