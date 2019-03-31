Türkiye, aylar süren seçim çalışmalarının ardından bu sabah yerel yöneticilerinin belirlenmesi için sandık başına gitti. Yurt genelinde seçim, genel olarak olaysız geçerken, bazı illerde sandık başlarında ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kavgalar çıktı.



MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA 2 SP'Lİ ÖLDÜ, 1 YARALI



İlk üzücü haber sabah saatlerinde Malatya'nın Pütürge ilçesinden geldi. Oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada, Saadet Parti'li 2 kuzen yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.



SANDIK BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN 3'Ü KADIN 5 KİŞİ ÖLDÜ



Seçim heyecanı yurt genelinde sürerken, sağlık sorunları olan 5 kişi de kalp krizi geçirip öldü. Gaziantep, Kayseri, Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Konya'da sandık başında oy kullanan 3'ü kadın 5 kişi, kalp krizi geçirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdikleri belirlendi. Hastaneye kaldırılan 5 kişi de kurtarılamadı.



MUHTARLIK KAVGASI: 3 ÖLÜ, 58 YARALI



Oy kullanma sırasında meydana gelen kavgaların büyük çoğunluğunun ise muhtarlık seçimlerinden kaynaklanması dikkati çekti. 8 ilde sandık başında meydana gelen 11 olayda ise muhtar adaylarının yakınları arasında kavga çıktı. Muhtar adaylarının yakınları arasındaki en şiddetli kavga ise Gaziantep'te meydana geldi. Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde muhtar adayları ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı.



Kırsaldaki Köksalan Mahallesi'nde oyların sayımı sırasında çıkan tartışma esnasında mevcut muhtar Süleyman O'nun oğlu Cuma O. (20), tabancayla muhtar adayı Süleyman Kaplan'ın kardeşi Eyüp Kaplan'a ateş etti.



Bu sırada sandık güvenliğinden sorumlu askerin silahını bırakarak teslim olmasını söylediği zanlı, silahla çevreye ateş açmaya devam etti.



Cuma O'nun silahından çıkan kurşunlarla muhtar adayı Süleyman Kaplan ve kardeşi Adem Kaplan da vuruldu.



Zanlının, jandarma tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği olayda Eyüp, Süleyman ve Adem Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti.



Ağır yaralanan Cuma O, 112 Acil Servis ekibince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.



HASTANEDE YENİDEN KAVGA ÇIKTI



Olayda yaralanan ve hayatını kaybedenlerin yakınları, Şehitkamil ve Dr. Ersin Arslan devlet hastanelerinde yeniden tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Şehitkamil Devlet Hastanesinde Celal K. ile arbedeyi sonlandırmaya çalışan özel güvenlik görevlisi Kadir E. bıçaklandı.



Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde taraflar arasında çıkan silahlı kavgada da Mehmet D, Selçuk K. ve Bayram K. yaralandı.



Yaralılar, tedavi altına alındı.



Yurt genelinde sadece muhtar adaylarının yakınlarının karıştığı kavgalarda bazıları bıçakla olmak üzere toplamda 58 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerine devam ediliyor. Seçime katılan partilerin mensupları arasında çıkan kavgalarda 38 kişi yaralanırken, oy kullanmaya gidilirken meydana gelen kazalarda ise 11 kişi yaralandı.

YOZGAT'TA MUHTARLIK SEÇİMİ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Tarafları ayırmaya çalışan Erdem Türk (18), B.Ş'nin (28) silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Muhtar adayı Şahin Yalçın kolundan yaralandı. B.Ş. arbede sırasında kendisini de bacağından yaraladı.



Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdem Türk kurtarılamadı.



Ankara'da yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Türk'ün, oy kullanmak için köye geldiği öğrenildi.

SAMSUN'DA MUHTARLIK SEÇİMİ KAVGASI: 11 YARALI

Samsun'un Çarşamba ilçesinde muhtar adayları arasındaki kavgada biri güvenlik görevlisi 11 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Umut Mahallesi Camisi'nde oy sayımı yapıldığı sırada muhtar adayları Dursun Ali Sevinç ile Yaşar Akdağ arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi ve iki tarafın yakınlarının da karışmasıyla kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirini darbetti.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Olayda, biri kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi olmak üzere 11 kişi yaralandı.



Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturma sürüyor.







HASIM İKİ AİLE OKULDA KAVGA ETTİ: 6 GÖZALTI



Bu arada Ankara'da oy kullanmak için gittikleri okulda karşılaşan husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Oy kullanmak için gelen vatandaşların buyuk tedirginlik yaşadığı kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olayla ilgili kavgaya karıştıkları belirlenen her iki aileden toplam 6 kişi gözaltına alındı.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yaşanan olayların bilançosu şöyle:



* Malatya (Pötürge) : 2 ölü, 1 yaralı (Sandık başında çıkan kavga)

* Aydın : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

* Aksaray : 1 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Diyarbakır: seçim kavgası 3 yaralı

* Diyarbakır (Kocaköy) : 2'si ağır 14 yaralı

* Diyarbakır (Çüngüş) : 9 yaralı

* Mardin : 3 yaralı

* Mardin (Midyat) : 2 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Mardin (Nusaybin) : 4 yaralı (2 ayrı mahallede kavga)

* Mardin (Nusaybin) : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

* Konya : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

* Erzurum : 4 yaralı (AK Parti'li aday kaza geçirdi)

* Şanlıurfa : 24 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Gaziantep :3 ölü, 4 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Gaziantep: 2 yaralı (İki kuzenin bıçaklı kavgası)

* Gaziantep (İrsaliye) : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

* Samsun (Çarşamba) : 12 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Samsun : 7 yaralı (Kaza)

* Denizli : (AK Parti'li gençlere silahlı saldırı)

* Ankara : (Okul bahçesinde kavga)

* Karaman : 5 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Karaman : 3 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Kayseri : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

* İstanbul (Kadıköy) : 1 yaralı (Bıçaklı kavga)

* Trabzon (Tonya): 2 yaralı (Seçim kavgası)

* Tokat : 5 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Yozgat: 1 ölü, 2 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Zonguldak: 8 yaralı (Muhtarlık kavgası)