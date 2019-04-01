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Bartın Belediye Başkanı MHP adayı Cemal Akın oldu.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Bartın belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Bartın yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Cemal Akın – MHP



Gürhan Eryol – DP



Mehmet Arslan – CHP



Muhammed Emin Titiz – SP



Nilüfer Akbal – DSP



Soner Çetin – Bağımsız



Yusuf Ziya Aldatmaz – AK Parti



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

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