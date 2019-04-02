2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

İzmir'in Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Bayraklı belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Bayraklı yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Vedat Kolukısa - SP

Ömer Kalem- BTP

Rahmi Rençber- TKP

Hasan Atilla Türköz - Vatan Partisi

Hacı İbrahim Kireşci- BBP

Serdar Sandal - CHP

Ali Aslan- AK Parti

Aydan Kocaman - DP

M. Ramazan Demir- Bağımsız

İşte Bayraklı seçim sonuçları

İŞTE İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

İŞTE BAYRAKLI SEÇİM SONUÇLARI