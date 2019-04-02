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Diyarbakır'da belediye başkanı HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Diyarbakır belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Diyarbakır yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Adnan Selçuk Mızraklı - HDP Eş Başkan adayı
Ahmet Kesen - TKP
Ali Artun - DSP
Bayram Yurtçiçek - Vatan Partisi
Cumali Atilla - AK Parti
Eyüp Aslan - BTP
Fesih Bozan - Saadet Partisi
Hülya Alökmen Uyanık - HDP Eş Başkan adayı
Veysi Aghan - CHP
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
İşte Diyarbakır seçim sonuçları
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