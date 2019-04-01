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Kastamonu Belediye Başkanı MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Kastamonu belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kastomonu yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Kadir Yalçın - Saadet Partisi
Levent Dikmen - İYİ Parti
Mahir Yıldırım - DSP
Mustafa Öztürk - CHP
Rahmi Galip Vidinlioğlu - MHP
Tahsin Babaş - AK Parti
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.