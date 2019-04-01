2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Mardin'in Kızıltepe belediye başkanı belli oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Nilüfer Elik Yılmaz kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Nilüfer Elik Yılmaz 63 bin 490 oy aldı.



YILMAZ'IN ÖZGEÇMİŞİ



1962 yılında Mardin'e bağlı Yardere köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mardin Kızıltepe'de okudu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü 3. sınıfta terk etti. Evli ve 1 çocuk annesi.



Kızıltepe belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Kızıltepe yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Ömer Çifçi - SP

Muhammet Abdulkadir Kurt - BTP

Mehmet Yusuf - CHP

Şükrü Cevheroğlu - AK Parti

Mehmet Dicle - DP

Ekrem Ayar - İYİ Parti

Nilüfer Elik Yılmaz - HDP

Şeyhmus Ünal - Bağımsız