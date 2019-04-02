Son dakika haberi..
Mersin'de belediye başkanı CHP adayı Vahap Seçer oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Mersin belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Mersin yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Ayfer Yılmaz - DP
Emrah Küçükkapdan - DSP
Erdal Alkan - Saadet Partisi
Hamit Tuna - MHP
Şerzan Özgenç - Vatan Partisi
Nişan Mesut Oyardı - TKP
Vahap Seçer - CHP
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
İşte Mersin seçim sonuçları
Tarsus seçim sonuçları
Toroslar seçim sonuçları
Akdeniz seçim sonuçları
Yenişehir seçim sonuçları
Mezitli seçim sonuçları
Erdemli seçim sonuçları
Silifke seçim sonuçları
Anamur seçim sonuçları
Mut seçim sonuçları
Bozyazı seçim sonuçları
Gülnar seçim sonuçları
Aydıncık seçim sonuçları
Çamlıyayla seçim sonuçları