2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

İzmir'in Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Ali Engin oldu.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Narlıdere belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Narlıdere  yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

Halil Yalçınkaya – Saadet Partisi

Ahmet Karagüzel – Bağımsız Türkiye Partisi

Cem Yanar – Türkiye Komünist Partisi

Gazi Kendigelen – Vatan Partisi

Ali Engin – Cumhuriyet Halk Partisi

Emine İnci Sürmeli – Demokrat Parti

Süleyman Kocabıyık – Milliyetçi Hareket Partisi

Erdoğan Ezgi - Demokratik Sol Parti

İşte Narlıdere seçim sonuçları