2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

İzmir'in Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Ali Engin oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Narlıdere belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Narlıdere yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Halil Yalçınkaya – Saadet Partisi



Ahmet Karagüzel – Bağımsız Türkiye Partisi



Cem Yanar – Türkiye Komünist Partisi



Gazi Kendigelen – Vatan Partisi



Ali Engin – Cumhuriyet Halk Partisi



Emine İnci Sürmeli – Demokrat Parti



Süleyman Kocabıyık – Milliyetçi Hareket Partisi



Erdoğan Ezgi - Demokratik Sol Parti



