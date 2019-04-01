2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Tunceli'nin Ovacık belediye başkanı belli oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Tunceli'nin Ovacık belediye başkanı Mustafa Sarıgül oldu.



Ovacık belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Ovacık yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Eyüp Can - SP



Zülfiye Kürşat - BTP

Hayati Güngören - TKP

Mustafa Sarıgül - CHP

Turhan Kılınç - AK Parti

Haluk Suphi Gülkaya - MHP

Serpil Argın - HDP