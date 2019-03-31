Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Murat Ercan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Ercan 149 bin 243, İYİ Parti adayı Mehmet Arslan 58 bin 776, Diğer adayı3 bin 843 oy aldı.

ERCAN'IN ÖZ GEÇMİŞİ



Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans programını tamamladı.



Murat Ercan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı komisyonlarında görev aldı. Mahalle Komisyon Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığında ve AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ercan, evli ve 3 çocuk babası.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Sincan yerel seçim adayları ise şu şekilde oldu:



SP - Muhammet İbrahim Dilman



BTP - Okan Özgür Özturan



TKP - Nadir Bakkal



Vatan Partisi - Perihan Karagöllü



BBP - Sabri Öz



AK Parti - Murat Ercan



DP - Mehmet Can



İYİ Parti - Mehmet Arslan



DSP - Mahmut Akyol



Bağımsız - Mehmet Ali Gürkaynak



Bağımsız - Ferhat Gürkan

İşte Sincan seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

SİNCAN SEÇİM SONUÇLARI