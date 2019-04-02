2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ayaş belediye başkanı belli oldu. Ayaş'ta belediye başkanı AK Parti adayı Burhan Demirbaş oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Ayaş belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Ayaş yerel seçim adayları ise şu şekilde:
İşte Ayaş seçim sonuçları
Saadet Partisi: Cengiz Zeyrek İşçi Ortaokul/Lise
Bağımsız Türkiye Partisi: Turgut Karadere Serbest İlkokul
Vatan Partisi: Hasan Dönmez İşçi Ortaokul/Lise
Cumhuriyet Halk Partisi: Ali Başkaraağaç Çiftçi Ortaokul/Lise
Adalet Ve Kalkınma Partisi: Burhan Demirbaş İlkokul
Demokrat Parti: Hayri Yorulmaz Serbest Ortaokul/Lise
Demokratik Sol Parti: Ali Korçeren Aşçı İlkokul
Bağımsız: Nadire Kantarcıoğlu İşletme Üniversite/Yüksekokul